KIB-TEK’in 220 bin tonluk akaryakıt alım ihalesinin birinci oturumunda 4 firmanın 3’nün teklifi kabul edilirken ikinci oturumda akaryakıt alım ihalesi sonuçlandı. Sideral lines 33.72 dolar, Everest energy 33.95 dolar teklif verirken en düşük teklifi veren TPIC 27.29 dolar ile ihaleyi kazandı. Teknik şartlarında uygun görülmesi halinde KIB-TEK’e 220 bin ton akaryakıtı TPIC sağlayacak.

Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı uzun zamandır yakıt ihalesinin 30 doların altında gerçekleşebileceği ve KKTC’ye 30 doların altında yakıt gelebileceği yönünde ısrarla vurgu yapıyordu.