Akar'dan Libya'da Kıbrıs Mesajı

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere gittiği Libya’daki temaslarını sürdürüyor.

Hulusi Akar, temasları sırasında Kıbrıs konusunda da açıklama yaptı.

Hulusi Akar, açıklamasında, “Ege, Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili hiçbir oldubittiye meydan vermeyecek, müsaade etmeyeceğiz” vurgusu yaptı.

Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir çözümün uygun bir çözüm olmayacağına işaret eden Akar, bunu herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı.

Akar, “Türkiye, Kıbrıs’ta garantördür. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin ve kendi haklarımızın gereği neyse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, aynı dikkat ve hassasiyetle yapmaya devam edeceğiz. Bizim hak ve menfaatlerimizin çiğnenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Diğer taraftan da iyi komşuluk ilişkileri, diyalog, barışçıl yol ve yöntemler çerçevesinde uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun şekilde yapılması gereken ne varsa yapacağız” dedi.