Akansoy ailesinden 5 şehit Muratağa Sandallar Şehitliği’ne defnedildi

Muratağa’da Rumlar tarafından yapılan katliamda şehit edilen Emine Akansoy, Sezin Akansoy, Mustafa Akansoy, Erbay Akansoy ve Sibel Akansoy kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muratağa Sandallar Şehitliği’ne defnedildi. Yapılan katliamda annesini ve dört kardeşini kaybeden Hüseyin Akansoy defin öncesi yaptığı konuşmada, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne çalışmaları için teşekkür etti. Hüseyin Akansoy, 47 yıl sonra annesine ve kardeşlerine veda ederken duygulu anlar yaşadı. Akansoy’un konuşmasının ardından şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kılınarak defin işlemi gerçekleştirildi, şehitler için dua okundu.