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Akademik takvimde değişiklik yok!

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, akademik takvimde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Akademik takvimde değişiklik yok!
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Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, kamuoyunda içinde bulunduğumuz sınav döneminin hemen ardından okulların bir hafta tatil edileceği yönünde bazı söylentilerin olduğunu, ancak bunun doğru olmadığını kaydetti. 2021-2022 yılı akademik takviminin Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve sendikalarla birlikte gerçekleştirilen toplantılar neticesinde oluşturulduğunu dile getiren Bakan Amcaoğlu; “Mevcut takvim, olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı sürece planlandığı gibi devam edecek” dedi.

Bakan Amcaoğlu, ilköğretim okullarında 28 Ocak 2022 Cuma günü öğle paydosu sonrasında ders kesimi yapılacağını, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü Kolej Giriş Sınavı’nın birinci oturumunun yapılmasının (KGS 1) planlandığını ve 31 Ocak 2022 Pazartesi günü de Birinci Dönem Sonu Karne Dağıtımı yapılacağını hatırlattı.

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