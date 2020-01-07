Ailesi perişan... Herkes Ahmet için seferber oldu

İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan Kıbrıslı Türk Ahmet Ahmet 5 Ocak’tan beri kayıp olduğu bildirildi.

Annesi Türkan Ahmet ve babası Polat Ahmet sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda en son görüldüğü gün üzerinde Puma markalı ceket giyen 17 yaşındaki oğlu Ahmet Ahmet’in, 5 Ocak Pazar öğlen saat 3’den beri kayıp olduğu belirtilerek gören veya tanıyanların kendisine ya da en yakın polis karakoluna haber vermelerini istedi.

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The Global Voice’a konuşan Türkan Ahmet, oğlunun dün arkadaşıyla kahve içmek için çıktığını söyledi ve bir daha kensine ulaşamadıklarını belirtti. Türkan Ahmet şu açıklamayı yaptı:

“Oğlum Ahmet dün arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmıştı, daha sonra geri dönmedi. Evden çıktıktan sonra kendisiye temas kurmuştum fakat daha sonra telefonu kapandı. Arkadaşlarıyla konuştuk ama kimse nerde olduğunu bilmiyor. Polislerle hemen temas geçtik ama hiç bir şekilde ilgilenmediler ve bizi eve gönderdiler. Oğlumun astımı var oldukça endişeliyiz.”

Türkan Ahmet, Bilgi sahibi olanların kendisine veya eşine Facebook üzerinden iletişim kurmasını istedi.