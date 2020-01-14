Ailesi gözyaşlarıyla ebediyete uğurladı

Ailesi gözyaşlarıyla ebediyete uğurladı
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27 yaşında hayatını kaybeden Cansu Özkan bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Özkan’ı son yolculuğunda ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Cansu Özkan Ortaköy’deki evinde dün saat 07:00 sıralarında rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti 

Geçtiğimiz haftalarda mide ameliyatı olduğu öğrenilen Cansu Özkan’ın otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı. Polis, Özkan’ın kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceğini duyurdu.

Sabah kızını uyandırmaya giden annesi Ferdiye Sav tarafından yatağında ölü bulunan Cansu Özkan’ın herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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