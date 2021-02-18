Ahmet Yönlüer: "Partiden istifa etmem söz konusu değildir"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başkanlık Divanında görev değişikliği yaptarak, Genel Başkan Yardımcısı olarak Başkanlık Divanına atadığı Ahmet Yönlüer ve Bülent Kaya’yı görevlerinden almış, önümüzdeki kurultaya kendi ekibiyle hazırlanmak istemesini gerekçe göstermişti.

Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Yönlüer, görevden alındığını sosyal medyadan öğrendiğini kaydetti.

“Bu durum tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydan ibarettir” diyen Yönlüer, makam ve mevkilerin geçici olduğunu belirterek, “Aslolan davamızdır. YDP ile aramızdaki bağ makamdan öte gönül bağıdır” dedi.

Partiden istifasının söz konusu olmadığını vurgulayan Yönlüer, “Değişen sadece makamlardaki isimlerdir. Bu vesileyle Yerime atanan Orhan Hunç kardeşime de yeni görevinde başarılar dilerim. Gün geçtikçe güçlenen partimiz içerisinde huzuru, sükuneti muhafazaya her zamankinden daha fazla gayret etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yönlüer açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“KKTC’de halkın büyük bir bölümünün partisi olan YDP ve onun davası bu karardan zerre kadar etkilenmeyecektir. Bundan sonraki süreçte daha büyük bir gayret ve özveriyle daha güçlü bir YDP için çalışmaya devam edeceğimi sizlere bildirmekten mutluluk duyarım.”