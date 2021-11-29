banner38

Ahmet Kişmir de covid -19 kurbanı

banner32

Ahmet Kişmir de covid -19 kurbanı
banner41
banner37
banner23

70 yaşındaki Ahmet Kişmir tedavi gördüğü Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti
KKTC’de  Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. 70 yaşındaki Ahmet Kişmir tedavi gördüğü Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti. 

Ahmet Kişmir, Kıbrıs Türk Touring ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir'in babasıydı

Tigin Kişmir sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Canımız babamız Ahmet Kişmir’i 28-11-2021 tarihinde kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 29-11-2021(bugün) Pazartesi öğle namazına müteakip defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur…" 

Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükselmiş oldu. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emre Genç hayatını kaybetti
Emre Genç hayatını kaybetti
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3