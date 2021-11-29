Ahmet Kişmir de covid -19 kurbanı

70 yaşındaki Ahmet Kişmir tedavi gördüğü Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti
KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor. 70 yaşındaki Ahmet Kişmir tedavi gördüğü Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.
Ahmet Kişmir, Kıbrıs Türk Touring ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir'in babasıydı
Tigin Kişmir sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Canımız babamız Ahmet Kişmir’i 28-11-2021 tarihinde kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 29-11-2021(bugün) Pazartesi öğle namazına müteakip defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur…"
Bugün itibariyle, KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükselmiş oldu.