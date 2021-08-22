Ahmet İmamzade'nın vefatında kahreden detay

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ahmet İmamzade’nin Covid-19 hastası olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Covid-19 tanısıyla ev izolasyonunda takip ve tedavisi süren 54 yaşında ( Erkek) A.İ aniden rahatızlanması sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Emekli polis Ahmet İmamzade bugün evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polisten yapılan açıklamada İmamzade’nin vefat nedeni “Kalp krizi” olarak açıklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021, 21:12