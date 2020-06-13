Ağırdağ’da çöp rezaleti

Koronavirüs pandemisi sırasında nefes alma fırsatı bulan doğa yine insan eliyle yok edilmeye başlandı.

Denizlerde, sokaklarda, ağaçlık alanlarda kısaca her yerde çevre felaketleri yeniden ortaya çıktı.

Bu alanlardan biri de Dikmen’in cennet köşelerinden Ağırdağ oldu.

Duyarlı bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan rezaleti gözler önüne serdi.

Bazı ‘çevre katilleri’ Ağırdağ’da, tam da Dikmen Belediyesi’nin “çevremizi temiz tutalım” tabelasının olduğu ağaçlık alanı çöplüğe çevirdi.

Vatandaş ise fotoğrafın altına yaptığı yorumda “Ağırdağ köyüne giderken ara yolun sol kenarı ,üstelik yolun sağı ve solu çam ağaçlarıyla dolu” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için şimdi Dikmen Belediyesi’nden bir çalışma bekleniyor.