Afet Özcafer'den flaş açıklama

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Pandemi sürecinde ülkenin hükümetsiz kalmaması için UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin kurulduğuna işaret eden Özcafer, “Yaşananlar hoş şeyler değil. Ekim’de seçime gidilsin diye bir azınlık hükümeti kuruldu. Kulağımıza gelen çirkin pazarlıklar ülke gündemine oturmuş durumda, bunu yakıştıramıyoruz. Bir an önce erken seçime gidilmesi gerekiyor. UBP’nin de pazarlıklara ortam hazırlaması hoş şeyler değil” ifadelerini kullandı.

“HALKIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇİRKİN PAZARLIKLARIN YAPILDIĞINI GÖRMEK UTANÇTIR…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun DP’li vekil Serdar Denktaş’tan kendisine teklif geldiğini söylemesine de tepki gösteren Özcafer, “Alt tarafı 3-5 ay sonra erken seçime gidilecek, bunu kaos haline getirmek halkın gözü önünde çirkin pazarlıkların yapıldığını görmek, güvensizlik ve utançtır” dedi.

“DAHA SAKİN, DAHA DOĞRU KARARLAR ALMASINI İSTERDİM”

“Serdar Bey kendi içinde ne yaşıyor bilemiyorum” ifadelerini kullanan Özcafer, Denktaş’ın fikirlerine saygı duyduğu bir insan olduğunu ancak bu davranışlarını doğru bulmadığının altını çizdi.

DP Genel Sekreteri Özcafer, “Bir partinin kurucu başkanı, bu partiden destek alarak çeşitli görevler yapmış birisinin daha sakin daha doğru kararlar almasını isterdim” diyerek, Denktaş’ın desteğini de istediklerini ancak olmadığına işaret etti.

“BİRBİRİMİZE ÇAMUR ATARAK, BİR YERE GİDEMEYİZ”

Özcafer, “Bu yaşananlar ülkemizde siyasi partiler için görmek istediğimiz hareketler değil. Rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa, o kadar halka hizmettir. Bir erken seçime gidilecek, bu yüzden kuruldu bu hükümet... Ama bu yaşananlar çok üzücü. Neticede bu seçime gidilecek, birbirimize çamur atarak bir yere gidebileceğimize inanmıyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz...” diye konuştu.

Kıbrıs Postası