Adaylıkla ilgili açıklama Şubat ayında

Akıncı, BM parametreleriyle müzakere süreçlerindeki kazanımlarına kararlılıkla sahip çıkan Kıbrıs Türk toplumunun, kendi kimlik ve özgün karakteriyle Dünyada hak ettiği saygın yeri alması yönündeki mücadelesinden vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dilekkaya ve Meriç ziyaretlerinde yurttaşların Kıbrıs sorunu, iç konular ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından 26 Nisan’da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sorularını da yanıtladı.

Berlin Açıklaması ile iki kurucu devlete dayalı federal çözüm hedefi yanında, siyasi eşitlik ve siyasi eşitliğin unsurlarına ilişkin yaratılan bulanıklığın bir anlamda ortadan kalktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs’ta çözüm sadece Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar için değil, bölgedeki tüm taraflar için gerekli hale geldi. BM Genel Sekreteri Guterres’in tarafların onayı ile yapılan Berlin Açıklaması’nda gelinen aşamada çözümün ivedi olduğu da yer alıyor. BM Genel Sekreteri, 5’li konferans için uygun aşamada çalışmayı taahhüt etmiştir” dedi.

KKTC’deki seçimlerin ardından 5’li konferans için hareketlenmenin başlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Yeni sürecin eskilerin tekrarı olmayacak şekilde, kapsamlı çözüm için sonuç odaklı ve stratejik anlaşma hedefiyle aşamalandırılmasının anlamlı olacağı sadece bizim tarafımızdan değil, BM tarafından da ortaya konuldu” şeklinde konuştu.

"Bu defaki sürecin farklı olmasının taraflarca kabul edildiği de Berlin Açıklaması’nda net bir şekilde yer alıyor” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı irade ve kararlılıkla çözüm çerçevesinde birlikte kazanan saygın taraflardan biri olmak için mücadeleye devam edecektir” dedi.

Yurttaşların Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorularına karşılık Cumhurbaşkanı Akıncı, “Birkaç gün önce Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini belirleyerek ilan etti. 26 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi takvimi belli oldu. Daha önce de bu konuda karasız olmadığımı, kararımı yeri ve zamanı geldiğinde paylaşacağımı ifade etmiştim. Artık seçim takvimi resmileştiğine göre, Şubat ayının ilk haftasında adaylıkla ilgili kararımı kamuoyu ile de paylaşacağım" ifadesini kullandı.