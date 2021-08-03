Adamlardaki cesarete bak!

Ercan Havaalanı Kargo Bölümü’nde görevli gümrük memurları dün Uchechukwu Augustine Obıankonwa’nın adına gelen 7 adet dıştan koli bandı ile sarılı paketlerden şüphelenmesi üzerine Narkotik polisi tarafından yapılan kontrolde 3 kilo 500 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis, kargo sahibi Uchechukwu Augustine Obıankonwa’yı tutuklarken, zanlıdan yapılan soruşturmada Narkotik polisi zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri internetten anlaştığı Mağusa’da kalan 2 şahsa vereceği yönündeki bilgi üzerine bir operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, zanlıların anlaştığı noktaya giden polis ekipleri bu kez uyuşturucu maddeleri almaya gelen Macdonald Chıkaıre Obı ve araç sürücüsü olan zanlı Wisdom Onu Ugorji’yi tutukladı.