Adalı Cinayetiyle İlgili Yeni İddiaları Araştırmak İçin Meclis Araştırma Komitesi Kuruluyor

Gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddiaların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kuruluyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu’nun sunduğu Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.

Görüşmeye geçmeden önce ilk olarak genel kurula sunuşlar yapıldı. Bu bölümde, Meclis Danışma Kurulu’nun, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin “Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ivediliğine ilişkin tezkere ele alındı.

DERYA

Konuyla ilgili söz alan, CTP milletvekili, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doğuş Derya, “Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ndaki değişikliğin, bir seneden fazladır Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde olan “Evlilik Dışı Çocuklar Yasası”yla uyumlaştırma amacı güttüğünü belirtti.

Derya, evlilik içi doğan çocuklarla evlilik dışı çocuklar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldıracak “Evlilik Dışı Çocuklar Yasası”nın görüşülmesinin tamamlanması için ivedilikle bu değişikliğin yapılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Daha sonra tezkere oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.