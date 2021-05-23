Adalı cinayeti.. Muhalefet: Harekete geçin

Katledilen gazeteci Kutlu Adalı’nın ölümüyle ilgili organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı iddialar muhalefi canlandırdı. CTP Başkanı Tufan Erhürman ve HP Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı

“ Meclis’te gündeme getireceğiz”

CTP Başkanı Erhürman şunları yazdı:

“Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bu iddialardan sonra Başsavcılık ve Polis Teşkilatı derhal yeniden harekete geçmelidir. Konuyu yarın Meclis'te de gündeme getireceğiz.

Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık, ülkemizde gerçekleşen ve insan hakları ve demokrasi açısından derin yaralar açan bu cinayete dair tüm iddiaların ciddiyetle değerlendirilmesi konusunda hepimize görev yüklemektedir...

“İddialar araştırılmalı”

HP Başkanı Özersay şu yorumda bulundu:

Bugün ülkemize dair mide bulandıran, rahatsız eden çok sayıda iddia ortaya atıldı. Siyasetteki kirlenmeye dair endişe duyan, buna karşı mücadele etmek isteyen herkesi rahatsız etmesi gereken iddialar.

1) Uluslararası uyuşturucu trafiğinde ülkemizin de bir konumu olduğu, kasetlerle insanların tehdit edildikleri, Türkiye’deki bazı siyasilerin isimlerinin de bu konularla bağlantılı olduğu iddia edildi, isimler verildi.

2) Kutlu Adalı cinayeti konusunda Türkiye’den bazı kişilerin isimleri azmettirici olarak verildi, iddialarda bulunuldu.

İki hafta önce Kutlu Adalı cinayeti konusunda şu açıklamayı yapmıştık:

“Gazeteci Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir. Bu konuyla ilgisi olanların/bu konuda bilgisi olanların konuşmaya başlaması yetmez, polis ve savcılığın yeni bilgi ve itirafları yakından takip etmesi ve dosyayı güncelleyerek sonuçlandırmaya çalışması gerekir. Bu ülkede insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin bu konuyu takip etmesi, sonuç alınması için baskı koyması önemlidir”. Bugün itibariyle bu cinayeti kimlerin azmettirdiğine dair isimler verilmeye başlandı. Bu iddiaların araştırılması, ifadelerin alınması artık kaçınılmaz. Bu ülkenin alnından bu KARA LEKEYİ silmek, etkili ve sonuç alıcı bir soruşturma yaparak suçluların cezalandırılmasını sağlamak gerekir.

Uluslararası uyuşturucu trafiği konusunda bugün yayınlanan videolarda yer alan iddialarda Türkiye’den ve KKTC’den ismi geçen herkesin açıklama yapması, bildiklerini söylemesi, iddialar doğru değilse derhal yalanlaması ya da doğrusunu biliyorsa konuşması gerekir.

Şimdi bu ülkede bazı eski siyasilerin bankalardaki şaibeli parasının üzerine neden gittiğimizi daha iyi anlıyor musunuz?

Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na açık çağrımdır! Bu ülkenin, insanının ve devletin itibarı için derhal harekete geçin!

Peker: “Kutlu Adalı’yı öldürmesi için benden ‘1-2 profesyonel’ istediler”

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker’in yeni videosunda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili itiraf nitelikli iddialar ortaya atıldı. Peker, Kutlu Adalı’yı öldürtmek adına kendisinden 'tetikçi' talep edildiğini, kendisinin de kardeşi Atilla Peker’i Kıbrıs’a gönderdiğini ancak bir başka ekibin Adalı’yı öldürdüğünü iddia etti.