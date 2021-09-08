Adalet yerini buldu

Gazi Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi, 10 yaşında iken 2 yıl boyunca yeğenine tecavüz eden sanık Fatih Bozkurt hakkındaki kararı açıkladı.

Bafra'da 2017 yılından itibaren 2 yıl boyunca yeğenine tecavüz eden sanık Fatih Bozkurt 23 yıl hapse mahkum edildi.

Olayın geçmişi

Tecavüz mağduru kızın annesi, Fatih Bozkurt’un yeğenine attığı mesajları görmüş, olay ortaya çıkmıştı. Aile 24 Eylül 2019 tarihinde polise gidip, kızlarının amcasının tecavüzüne uğradığına dair şikayetçi olmuştu. Şikâyet edildiğini bir şekilde öğrenen Fatih Bozkurt, polise yakalanmamak için 2 gün gizlenmişti. Polis ekipleri, 48 saat süren aramalar sonucu Bozkurt’u Büyükkonuk’ta ormanlık alanda tespit ederek, yakalamıştı. Zanlı ifadesinde yeğenini rızası ile birlikte olduklarını öne sürmüştü. Olay ülkede büyük bir infiale neden olmuş, zanlının tutukluluk talebi ile çıkarıldığı mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.