“Acımız büyük. Vatan sağ olsun...”

Her mesleğin bir zorluğu vardır.

Gazetecilik hem zor hem de yükü ağır meslektir.

İnsanların duymaktan, görmekten korktuğu olayların ta dibine kadar gider, bilgisini alır ve onu haberleştirip servis edersiniz.

Bazı haberleri yazarken ya da ekranda sunarken yüreğiniz kan ağlar…

Gazetecileri en çok üzen ise ölüm haberleridir.

İster trafik kazası olsun, ister bir doğal felaket sonucu bir can yitip gitsin, işte o tarifsiz acı başlar.

Bugün de benim meslek hayatımda üzüntü duyduğum ve acısını en derinden hissettiğim günlerden biriydi.

Vatani görevini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nde ifa etmek üzere gelen kardeşlerimiz feci bir trafik kazası geçirdi.

4 askerimiz şehit düşerken 2 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Tedavisi devam eden ve yoğun bakımda ecelle boğuşan askerlerimiz de var.

İşte bu şehit düşen askerlerden biri de 21 yaşındaki Mustafa Dağlı…

KKTC yollarına düşmeden önce akşam son kez annesini aradı…

Belli ki şehit olacağının o mahsunluğu, içine çökmüştü.

Önce abisini sonra kardeşlerini aldı telefona, teker teker hepsi ile vedalaştı.

Onların son kez seslerini duydu…

Gülüştüler, bugünlerin de geçeceğini, askerliğin bir çırpıda biteceğini ve geri gelip sevdiklerine kavuşacağı anları konuştular.

Sonra babasını aldı telefon diğer ucuna…

Babası “oğlum bu vatan borcudur git öde ve gel” dedi.

Hani babalar hep sert olur ya…

Ne sevgisini ne de evladına olan düşkünlüğünü gösterebilir.

Sonra telefonda titrek bir tonda annesinin sesini duydu.

Konuştular, hasret giderdiler…

Anne Raziye Dağlı evladı ile son konuşmasını şu sözlerle ifade etti;

“Her gün beni arardı. ‘Anne akşam otobüse bineceğiz, hakkınızı helal edin’ dedi. O benim ciğerimdi, kuzumdu. ‘Gidiyoruz anne’ dedi. ‘Yolunuz açık olsun’ dedim. Bir ay olmamıştı gideli. Dostlar sağ olsun.”

Şehidin babası Ali Dağlı ise kaza haberini televizyondan öğrendi…

Baba Ali Dağlı “Görüştüğümüzde KKTC’ye gideceğini söylemişti. En son akşam annesi, ağabeyi ve kardeşleriyle görüştü. Acımız büyük. Vatan sağ olsun.” dedi.

Vatan Türk milletinin en vazgeçilmez değeridir.

Tıpki şehit babasının son sözleri gibi “Acımız büyük. Vatan sağ olsun…”