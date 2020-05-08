Acılı baba hasta evladına kavuşuyor

Yüksekten düşme sonucu yaralanıp Türkiye’de Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören, 10 yaşındaki Bersan Deniz Çelik’in minik elleri yarın babasının avuçlarında olacak.

Mahsur kalmıştı

Adana’dan KKTC’ye çalışmak için gelen inşaat işçisi Ali Çelik, pandemi nedeni ile ülkesine dönememiş, ülkede mahsur kalmıştı.Adana’da annesi ile yaşayan küçük oğlu ise 17 Nisan 2020 tarihinde, 3’üncü kattan beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Haftalardır gözlerini açmayan küçük Bersan, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde canı ile boğuşurken, baba Ali Çelik büyük bir hasret ve acı içinde oğluna kavuşacağı günü hayal ediyor, evladı için dua ediyordu.Ali Çelik, oğluna kavuşmak için bir ümit sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çağrıda bulunarak, “Beni yoğun bakımdaki oğluma kavuşturun” demişti.

Atakan kayıtsız kalmadı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, acılı babaya yardım elini uzattı. Çelik’in durumu ile ilgili Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü, Özersay, TC Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçti.

Eve dönüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın TC yetkilileri ile Çelik için yaptığı temaslar olumlu sonuçlandı.TC hükümetinden yardım isteyen Ali Çelik, KKTC hükümeti yetkililerinin yardımı ile bu akşam 20.30’da Mağusa Limanı’ndan kalkan gemi ile ülkesine gönderildi.

Havadis’e teşekkür

Onu oğluna kavuşturacak olan gemiden fotoğraf çekinen Ali Çelik, o fotoğrafları Havadis ile paylaştı.Çelik, “Çok mutluyum. Dilimdeki tek duam oğluma kavuşacağım. Biliyorum, oğlum sesimi duyacak ve gözlerini açacak. Mutluluğuma sebep olan Havadis ailesine çok teşekkür ederim. Sesimi duydu, oğluma kavuşacağım” dedi.

KAYNAK: HAVADİS GAZETESİ