Acılı annenin tek isteği evladının iyiliği

Astım hastası olan 4 yaşındaki oğlunun doktor kontrolü için Kuzey’e geçiş yapmak isteyen Tomris Evlat, Bakanlıklar arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşadı.

Pile’de yaşam süren Kıbrıslı Türkler, mağdur olmaya devam ediyor. Astım hastası olan 4 yaşındaki oğlunun doktor kontrolü için Kuzey’e geçiş yapmak isteyen Tomris Evlat, Bakanlıklar arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşadı. Beyarmudu Sınır Kapısı’nda görev yapan Sivil Hizmet Görevlileri, Tomris Evlat’a geçiş yapabilmesi için verilen iznin kendilerine ulaştırılmadığını gerekçe göstererek, Tomris Evlat ve 4 yaşındaki oğlunun Kuzey’e geçişine izin vermedi.

HABERCİ’ye ulaşarak yaşadığı mağduriyeti dile getiren Evlat, “Bu süreçte Kıbrıs Türk yönetimi bizi adeta dışladı. Çırpındık, çırpındık fakat sesimizi duyan yok. Yetkililerin arasında koordinasyonsuzluktan dolayı bizler mağdur oluyoruz” dedi.

Pile’de yaşam süren 3 çocuk annesi Tomris Evlat, 4 yaşındaki oğlunun astım hastası olduğunu ve geçtiğimiz günlerde bronşit geçirdiğini belirterek, “Cumartesi günü izin alarak oğlumu doğduğu günden beridir takip eden çocuk doktorumuza gittik. Bana kendisini aşan bir durum olduğunu söyleyerek, bizi Prof. Nerin Bahçeciler’e yönlendirdi. Benim Güney Kıbrıs’la bir bağım yok. Ben tüm sağlık hizmetimi Kuzey’den alıyorum. Pazartesi günü yani bugün saat 4’te Nerin hanımdan randevu aldık. Cumartesi günü randevu aldığımız zaman izin başvurusunda da bulunduk. Alınan karar gereği kendi araçlarımızla Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapamadığımız için Ulaştırma Bakanlığı’nın bizlere tahsis ettiği araç saat 3’te Beyarmudu Sınır Kapısı’na geldi. SPA polisleri Kuzey’e geçişimize izin verdi fakat Beyarmudu Sınır Kapısına geldiğimiz zaman PGM Sivil Hizmet Görevlileri Kuzey’e geçişimiz için gereken iznin kendilerine ulaşmadığını söyleyerek geçişimize izin vermedi” diyerek başından geçen olayı anlattı.

Yaklaşık 1 saat boyunca sınır kapısında beklediklerini, birçok yeri arayarak sorunu çözmeye çalıştıklarını fakat sorunu çözemediklerini kaydeden Evlat, “4 yaşındaki bir çocuğun sağlığından bahsediyoruz. Benim çocuğumun durumu kötüleşse bunun hesabını kim verecek. Profesörden her saat randevu almamız mümkün değil. Ulaştırma Bakanlığı’nın geçiş yapacağımız hakkında bilgisi var ve bize araç göndermiş fakat diğer yetkili makamların nasıl geçiş yapacağımızdan haberi olmaz. Muhtarımız, Cumartesi günü geçiş izni için bizim adımıza başvuruda bulunmuştu. Bakanlıklar ve yetkililer arasındaki koordinasyonsuzluk yüzünden biz mağdur olduk” diyerek isyan etti.

Tomris Evlat, yaşadıkları sorunlar nedeniyle artık isyan noktasına gelen Pile halkının, Çarşamba günü eylem gerçekleştireceğini ve Beyarmudu Sınır Kapısı’na yürüyeceklerini de dile getirdi.

KAYNAK: HABERCİ GAZETESİ