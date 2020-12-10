Acil servis ilaçlandı

‘Üst solunum yolu enfeksiyonu’ şikâyeti ile bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 62 yaşındaki kadına yapılan ileri tetkikte covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.konuyla ilgili bilgi veren Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, kadın hastanın testinin pozitif çıktığını doğruladı.

GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ’NDEN SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili bilgi veren Doktor Sonuç Büyük, 62 yaşındaki kadın hastanın sabah saatlerinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nden Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, yapılan tetkiklerde covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

KARANTİNAYA ALINDI, ACİL SERVİS İLAÇLANDI

62 yaşındaki kadın hastanın karantinaya alındığını ifade eden Sonuç, gerekli tedbirlerin ilgili bölümde alındığını ‘Acil Servis’ bölümünün boşaltılarak ilaçlandığını hasta yakınlarının dışarıya alındığını ilaçlama bitene kadar bölümdeki hastaların başka bölüme aktarıldığını kaydetti