ACİL KAN İHTİYACI

ACİL KAN İHTİYACI
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Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan Alsancak Belediyesi Personelerinden Okan Ulugün için acil A RH + kana ihtiyaç vardır.Kan vermek isteyenlerin Yakın Doğu Hastanesine yada Alsancak Belediyesine müracaat etmeleri önemle rica olunur.
İletişim No : 0 542 8802541

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