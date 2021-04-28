Acil Durum Hastanesi’nin yatak kapasitesi arttırıldı: Toplam 150 yatak, 30 yoğun bakım

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla hastanenin yatak kapasitesinin arttırıldığını açıkladı.

Acil Durum Hastanesi'nde 56 olan yatak kapasitesinin önce 81’e ardından net olarak 100’e çıktığını, yoğun bakım yatak kapasitesinin 24, oksijen çift soket sisteminin ise arttırıldığını belirten Uçaner, “Amacımız sadece olası bir yüksek hasta sayısına karşı hazır olmak. Altyapı olarak planımız maksimumdu. Bugün itibariyle ADH olarak buna ulaştık. Göğüs karantina da 30 yatak ek olarak hazır. Nöroloji karantinada 20 yatak ve 6 yoğun bakım yatağı hazır” dedi.

“Biz hazırlığımızı yapalım ve bu yatakları varsın kullanmayalım” diyen Dr. Erol Uçaner, toplamda net olarak 150 yatak, yoğun bakım ünitelerinde 30 yatak olduğuna işaret etti.

Başhekim Uçaner, “Umarım bu seviyede devam eder ve tolere edilecek rakamlarla sistem durmadan devam eder…” ifadelerini kullandı.