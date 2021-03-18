Acil Durum Hastanesi'nde koronavirüs hastası doğum yaptı...

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir koronavirüs hastasının doğum yaptığını duyurdu.

Acil Durum Hastanesi'nde ilk kez koronavirüs hastasının doğum yaptığını belirten Uçaner, bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini kaydederek, “Doğumda emeği geçen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum-Pediatri, ameliyathane servisi ve diğer tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Uçaner'in paylaşımı şöyle:

"Acil Durum Hastanesi'nde bugün ilk kez annesi koronavirüs pozitif olan bir minik kızımız dünyaya gelmiştir.

Doğumda emeği geçen LBNDH Kadın Doğum- Pediatri, Ameliyathane Servisi ve diğer tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür eder, yavruya sağlıklı bir yaşam dileriz. Hastanemizin ilki olan minik emin ellerde..."

2021 Şubat ayında, bir koronavirüs hastası daha doğum yapmış, Acil Durum Hastanesi'nde 33 haftalık hamile olan 32 yaşındaki Dilek Colbayır isimli koronavirüs hastası sezaryenle ikiz bebek dünyaya getirmişti....