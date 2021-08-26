Acil Durum Hastanesi için adım atıldı

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Acil Durum Hastanesi için adım atıldı
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Acil Durum Hastanesi’nin dolmasının ardından hem yeni bir yoğun bakım, hem de Göğüs Karantina için ihtiyaç duyulan hemşire açığı giderilecek.

Bugün Haber Kıbrıs özel yayınında gündeme gelen, ADH Başhekimi Dr. Erol Uçaner tarafından da dile getirilen hemşire açığı için öğle saatlerinde beklenen haber geldi.

Maliye Bakanlığı 16 hemşire için onay verirken, Personel Dairesi de münhale çıkılacağını iletti.

İlk etapta 20 hemşire ihtiyacı olduğu belirtilirken, 16 hemşire alımı yapılacak. En az 10 hemşire Acil Durum Hastanesi bünyesinde çalışacak. Bir süreden bu yana Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor.

Uzun süredir beklenen hemşire istihdamına bugün yanıt verilirken, PCR testlerinin ücretli olmasında bakanlıklar arasında sorun yaratıyor.

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