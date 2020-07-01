Açıklamasının gerçek olmadığı ortaya çıktı

Ercan'a bugün düzenlenen seferlerden biriyle adaya gelen tanınmış modacı Barbaros Şansal, twitterdan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Covid- 19 testi kontrolü yapılmadan uçağa bindiklerini iddia etmişti.

Kısa zamanda gündeme oturan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı aynı uçakla gelen bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

Twitter hesabından Şansal’ın PCR kontrolü yapılırken fotosunu paylaşan sosyal medya kullanıcısı “bir arka koltuğunuzdaydım yeşil ceket şıktı üstad :) Uçağa binmeden PCR testini kontrol ettiler kontuar da, hatta 4 kişiyi uçağa almadılar, testleri olmadığı için” yazdı.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 19:54