Açıkgöz mahkemeye çıkarıldı

Demirhan'da eşini ciddi şekilde darp edip bıçakla öldürmekle tehdit eden Mehmet Ali Açıkgöz tutuklandı.

Yasal işlem yapmak isteyen polise kızan Açıkgöz telefonunu da yere vurarak parçaladı.

Tutuklanan Mehmet Ali Açıkgöz hakim karşısına çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklaması haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.