Açık ambar kapısından içeri girerek hırsızlık yapmaya kalktı, yakalandı

Haspolat'ta ambarın açık vaziyette bulunan kapısından içeriye giren zanlı Adil Sezik ambar içerisinde muhafaza edilen demir kapıyı çalarken yakalandı. Tutuksuz yargılanacak..

Haspolat’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Adil Sezik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, 10 Ekim 2021 tarihinde, saat 22.00 raddelerinde, Haspoalat Lefkoşa’da Mehmet Emin Eminsel'e ait yarım inşaat halinde bulunan benzin istasyonunun arka kısmında bulunan ambarın açık vaziyette bulunan batıya bakan kapısından içeriye giren Gönyeli’de sakin zanlı Adil Sezik’in ambar içerisinde muhafaza edilen demir kapıyı sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.