Acı haberi bakanlık duyurdu! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde icra edilen devriye sırasında yaşanan patlama sonrası bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Acı haberi bakanlık duyurdu! Bir asker şehit oldu
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Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir askerin şehit düştüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*27 Mayıs 2020 tarihinde İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiri ile kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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