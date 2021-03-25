Acı haber geldi

Lefkoşa'da Doktoroğlu önünde TLC 194 plakalı bir taksi araç yayaya çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaya, hastanede hayatını kaybetti.

Polisin kazaya ilişkin verdiği detaylar ise şöyle...

Bugün saat 18.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde (Alpet ışıkları- Sanayi Bölgesi İşıklari arası) Gönyeli istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Casin Çapin yönetimindeki TLC 194 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya olarak geçen ismi henüz tespit edilemeyen erkek şahsa çarptı.