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Acapulco Kavşağı ile Karaağaç Kavşağı arasında ki yolu kullanacak olan dikkat etsin

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Acapulco Kavşağı ile Karaağaç Kavşağı arasında ki yolu kullanacak olan dikkat etsin
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Acapulco Kavşağı ile Karaağaç Kavşağı arası yarın 4 saat boyunca 5 ton üzeri araçlara kapanacak

Polis, Çatalköy - Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahın yarın dört saat boyunca ağırlığı 5 ton üzeri olan araçlara tamamen kapalı olacağını duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Çatalköy - Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile  Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahta yarın KIB- TEK tarafından yüksek gerilim hatlarında 08.00 – 12.00 saatleri arasında çalışma yapılacağından dolayı, ağırlığı 5 ton üzeri olan (kamyon, otobüs, kamyonet v.b.) araçlar için ulaşıma  tamamen kapatılacağı kaydedildi.  

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan ağırlığı 5 tondan düşük olan araçlar için ulaşımın Teknecik Elektrik Santrali içerisindeki yoldan sağlanacağı, bu güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri,  trafik işaret ve işaretçilerine uymaları vurgulandı.

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