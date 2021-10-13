Tufan Erhürman “Yarın mecliste ilk sırada yasama gündemi var: Yarın nisap vermeyeceğiz. Sayın Tatar ne ise prosedür onu uygulaması lazım. Hükümet istifasını verdi, vakit kaybetmeden tercihan tek tek görüşme sürecini başlatması lazım" dedi.

CTP’de MYK devam ediyor…

Arada dışarı çıkarak BRT’nin soruların yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanının izlemesi gerektiği yola dikkat çekti.

Erhürman “acaba kurultay nedir ne değildir asla kabul etmeyiz” dedi.

Tufan Erhürman şöyle dedi; “Yarın mecliste ilk sırada yasama gündemi var: Yarın nisap vermeyeceğiz. Sayın Tatar ne ise prosedür onu uygulaması lazım. Hükümet istifasını verdi, vakit kaybetmeden tercihan tek tek görüşme sürecini başlatması lazım ki sürecin nereye evrileceğini kendisi de görsün. Kimse kurmazsa meclisin feshi süreci ile 60 gün içinde seçime ülke taşınsın. Bir defa daha bekleyelim bakalım kurultay ne olacak, yaklaşımlarını, bunu kabul edemeyiz.”