Abdullah Korkmazhan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Sol Hareket üyesi Abdullah Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından polise yapılan şikayet üzerine, mahkemeye çıkarıldı.

Korkmazhan, "20 Mart tarihinde Lefkoşa'da gerçekleşen eylemde sarf ettiği, "İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisinin aradığı dolandırıcı, bu memlekete Cumhurbaşkanı oldu" sözleri ve bu konuda attığı tweet'ler nedeniyle, Cumhurbaşkanı'na hakaretten suçlanıyordu.

KARAR AÇIKLANDI: TUTUKSUZ YARGILANACAK

Abdullah Korkmazhan hakkındaki karar açıklandı.

Tarafları dinleyen Yargıç Temay Sağer, Korkmazhan için ileride yargılanmak üzere 25 bin TL kefalet cezası ve haftada bir polise ispat-ı vücut yapması kararının verildiğini açıkladı.

BİRÇOK KİŞİ DESTEK AMAÇLI MAHKEMEYE GELDİ

Öte yandan Korkmazhan destekçisi çok sayıda kişi mahkeme önünde destek amaçlı mahkemeye geldi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy ile CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da destek amaçlı mahkeme önünde bulundu.

KIbrıs Postası