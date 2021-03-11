Abdullah Korkmazhan tutuklandı

“Love Erdoğan” yazılı afişlere yönelik yapılan karalamalarla ilgili polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında Sol Hareket üyeleri, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı.

Sol Hareket üyesi Abdullah Korkmazhan, sosyal medya hesabından önce "tutuklanmak üzere olduğunu" ardındanda "tutuklandığını" paylaşımını yaptı.

Polisten henüz konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Korkmazhan bir kaç önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Love Erdoğan" konusuyla ilgili yürüttüğümüz Sosyal Medya protestoları nedeniyle 2 üyemiz sabahtan beridir Mağusa Polisinde sorgulanmaktadır. Az önce ise Lefkoşa Polis Müdürlüğünden arandım ve ben de ifadeye çağırıldım.

Belli ki amaç ifade ve düşünce özgürlüğümüzü elimizden almak ve bizi sindirmektir. Baskılar bizi yıldıramaz.

Tüm demokratik kamuoyunun dayanışması elzemdir."

Avukat Mine Atlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"AKP Mağusa Gençlik Örgütü tarafından yapılan şikayet üzerine hayatı boyunca bir karıncaya bile zarar vermeyen 3 kişi aleyhine Mağusa Ceza Mahkemesi tutukluluk emri vermiştir. Emrin verme gerekçesi "uygunsuz harekette bulunma ve uygunsuz harekete teşvik".