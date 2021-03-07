Abdullah Ağar: ''Papa'yı sahaya sürdülerse büyük proje aktif demektir''

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Papa'nın Irak'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ağar şu ifadeleri kullandı:

''Papa'yı sahaya sürdülerse büyük proje aktif demektir. Irak Nasıriye'nin batısında Hz. İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan 4.500 yıllık UR kenti #Papa'nın ayini-hac töreni için ışıklandırılmış!

Malum; FETÖ'nün de vaftiz babası/truva atı olarak kullanıldığı İbrahimi Dinler, Dinler Arası Diyalog, Ilımlı İslam, Medeniyetler İttifakı gibi adlandırılan bu kavramsal işgal projeleri; İslam'ı, İslam coğrafyalarını ve İslam toplumlarını dizayn etmek için kullanıldı/kullanılıyor.

Yeni bir eşikteyiz. Papa’nın devreye girmesiyle teolojik/kavramsal namlulardan duman çıktığını görüyoruz.

Silahlar patladı, mermiler gidiyor.

Sadece görmüyoruz.

Ama görmeliyiz.

En üst katman bu.

Saha Papa seviyesinde aktif.

Papa’nın Sistani ziyareti, Ur/Sincar kentleri, Hz. İbrahim/Ezidiler ve tabi ki “Kürtler” üzerinden dizaynın yeni bir safhaya geçtiğini düşünüyorum.

Bu mesele Ypg/Pkk işi ve Suriye’deki PYD/YPG’nin dahil edildiği entegrasyon ile de doğrudan ilgili.

Armegedoncu/Milenyumcu #Papa'nın SİSTANİ ZİYARETİYLE aralarında Mehdi öğretisi üzerinden teolojik/inanış ve eylem ihtilafı-rekabeti ve suçlaması olan 2 Şii Siyasal İslamının arasına girmesi İLGİNÇ geldi bana...

İran Velayet-i Fakihi'nin "Mehdi gelecek, geldiği zaman coğrafyanın, insanları ve yönetimin Mendi'ye hazır olması" doğmasıyla geliştirdiği Şii Siyasal İslamı ve yayılmacılığına, Irak'taki Şiiliğin (Sessiz mercinin-Necef Ekolünün Arap Şiiliğinin temsilcisi) Sistani ekolü çatışır.

Sistani (Necef) ekolü başta Mehdi zuhuru olmak üzere bazı farklı yaklaşımlar, İran Şii stratejisinin düşmanları üzerlerine çekme, Şiiliğin kutsal mekanlarının(Kum değil de) Necef olması, Irak/Arap milli Şilliği gibi nedenlerle İran Şiiliğinden oldukça farklı bir yerde durur.

YPG/PKK ise bu denklemde çok farklı bir konumda...

Hem Haşdi Şabilerle, hem Ezidilerle, hem Kürtlerle, hem Süryanilerle (Irak ve Suriye’de) ilişkileri mevcut.

Bence dayatılan çözüme değil razı olma zamanı değil, inisiyatif üreterek dayattığımız çözüme razı etme zamanıdır.

Saygılarımla.''