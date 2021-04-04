Abdulkadir Yiğit partililerden destek istedi

Yeniden Doğuş Partisi İskele Parti Meclisine Sıra No:7’den aday olan Abdulkadir Yiğit sosyal medya hesabından partililerinden destek istedi.

Yiğit, “çalışma enerjimizin ve partimize,halkımıza hizmet aşkının hiç bitmeyeceğini başarının ekip işi olduğunu BİZDE VARIZ...diyerek İskele parti meclisine Sıra No:7 aday oldum. Desteklerinizi beklemekteyim”

Yeniden Doğuş Partisi yol ve dava arkadaşlarım...

Biz büyük bir aileyiz.

Demokrasinin gereği parti içi seçimler bir yarış değil, sadece hizmet etme aşkı olarak görülmesi gerektiğini düşünmekteyim.

Bizim herkese ihtiyacımız var !!!

kimseyi ötekileştirme veya ayrıştırma yapamayız.

Tüm üyelerimizi kucaklayan herkesin derdi ile dertlenen bir yapının temelinde daha güçlü bir YDP için durmadan çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

Benim ile değil, Benim uygun gördüğüme evet demez, o bunun adamı onun sözünden çıkmaz gibi görüşlerin hâkim olduğu yapının başarısız olduğu ve partimizi daha ileriye götüremeyeceği ortadadır.

YDP katılımcı demokrasi semsiyesinde fikirlerin ve projelerin temelinde tek bir kişinin tekelinde değil, bilimsel zeminde komitelerin oluşturulup partimizin genel seçime politikalar üretmesi gerekmektedir. (Örnegin; Eğitim Komitesi, Tarım,Hayvancılık komitesi)

Partimizin kurumsallaşması bizim için önemlidir.

Değerli yol arkadaşlarım...

Kavga ve dedikodunun hakim olduğu yerlerin balçıklastığı yok olmaya mahkum olduğunu gördük ve görmekteyiz.

Gençlerin partimiz için önemli olduğunu YDP geleceğe gençler ile yürüyeceği görüşünün hakim olduğu bir yapıya acilen kavuşması gerekmektedir. Gerçek başarı tecrübe ile gençlerin karışımını iyi yapabilmekten geçmektedir. Söylemler ile icraatların birbirini tutması hatta icraatlar söylemlerin önüne geçtiğinde başarılı olacağımız inancım tamdır.

Başarısızlığın bölüşüldüğü, Başarının tekelleştiği bir yapının partimize ve ülkemize hiç bir fayda sağlamayacaktır.

Bu düşünceler temelinde

Çalışma enerjimizin ve Partimize,halkımıza hizmet aşkının hiç bitmeyeceğini başarının ekip işi olduğunu BİZDE VARIZ...diyerek İskele parti meclisine Sıra No:7 aday oldum. Desteklerinizi beklemekteyim.

Saygilarimla...