ABD’nin sağlık sektörünü şekillendirecek 30 gençten biri Kıbrıslı Türk Sabah Öney

ABD’de yayınlanan ve İş ve Finans dalında dünyanın en prestijli web sitelerinde biri olan Business Insider, ‘Pandeminin gölgesinde sağlık sektörünün geleceğini şekillendiren 30 genç yönetici’ diye nitelendirdiği 40 yaş altı 30 profesyonel arasında bir Sabah Öney adlı Kıbrıslı Türk genci gösterdi.

‘Pandeminin gölgesinde sağlık sektörünün geleceğini şekillendiren 30 genç yönetici ile tanışın’ başlığı ile verilen haberde Business Insider, Sabah Öney’in çalışmalarından geniş bir şekilde bahsetti.

Sabah Öney, Fulbright Burs Programı kapsamında genetik okumak için Kuzey Kıbrıs'tan ABD'ye gittikten sonra bilim insanı olarak kariyerine başladı. Duke Üniversitesi'nde genetik ve genomik alanında doktorasını alarak kariyerine devam eden Öney, oradan prostat kanserini tedavi etmeye odaklanan bir şirket kurdu. Ancak iki yıl sonra, bilim ve iş dünyası arasındaki kopukluk hakkında zor bir ders aldı.

Sabah Öney göre, dünyadaki en iyi bilime sahip olabilirsiniz, ancak yatırımcıların dilini konuşamıyorsanız ve gereken kaynakları harekete geçiremiyorsanız, yatırımcılarla hastaları arasındaki bağ kopar…

Sabah Öney, Stanford Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans (MBA) programına katıldı ve daha sonra sağlık devi Roche tarafından satın alınan bir girişime katıldı. Orada birkaç yıl geçirdikten sonra, hastalıklar için yeni tedaviler geliştirmeye odaklandı.

Öney, tutkusunun terapötik bilim olduğunu ve hayatının geri kalanını hastalıkları iyileştiren ilaçlar geliştirerek geçirmek istediğini söyledi.

Sabah Öney, 2016 yılında Alzheimer hastalığı gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için vücudun bağışıklık sisteminden yararlanmaya çalışan Alector'a katıldı. Şirketin iş geliştirmeden sorumlu direktörü olan Öney, 2019'da çalkantılı bir pazar ve hükümetin kapatılması sırasında şirketin halka açılmasına yardımcı oldu.

Sabah Öney, Alector firmasındaki işini insanlara, yatırımcılara, çalışanlara ve halka şirketin nörodejeneratif hastalıklara yaklaşımının neden farklı olduğunu anlatmak olarak görüyor. Alector'un frontotemporal demans durumunu tedavi etmek için kullandığı öncü ilaç, geç dönem denemelerinde olup, gelecek yıl içinde önemli veriler sunması bekleniyor.

Sabah Öney, rolünün özellikle Alzheimer hastalığında şu ana kadar bulunan ilaçların neden başarısız olduğunu dünyaya anlatmak olduğunu söyledi. Öney, “Bu yenilikçi bir yaklaşım ve zaman ve paranıza değer bir yatırım çünkü burada bu hastalar için gerçek bir fark yaratma şansımız var” dedi.