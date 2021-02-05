AB’den 2 bin 250 doz aşı bugün geldi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün sabah saatlerinde Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderilen 2 bin 250 adet Pfizer-BioNTech aşısının Metehan Sınır Kapısı’ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.

Pilli, ilk doz Koronavirüs aşısını Pfizer-BioNTech olarak yaptıran kişilerin tekrar dozlarının yapımına 8 Şubat 2021'den itibaren bşlanacağını, birinci doz Koronavirüs aşısını Pfizer-BioNTech yaptıran kişilerin ikinci dozlarını yaptırmak üzere aşı kartlarında yazan tarihte Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık merkezine başvurabileceklerini kaydetti.

1 HAFTA ÖNCE 1170 DOZ AŞI GELMİŞTİ

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu, Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklerin aşı ihtiyaçlarını kendi planlarına dahil ettiğini, aşıların aşamalı olarak verileceğini ve bu kapsamda 1170 doz Pfizer-BioNTech aşısının geldiğini geçtiğimiz hafta belirtmişti.