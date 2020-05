ABD’de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı

ABD’nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde bir polisin siyahi George Floyd’u öldürmesine tepki gösteren Black Lives Matter (Siyahi hayatlar önemlidir) protestocuları ile orta yaşlardaki bir sürücü arasında çatışma yaşandı.



Protestocuların trafiği kilitlemesine sinirlenen söz konusu adam aracından bir ok ve yay çıkararak, “Tüm yaşamlar önemlidir” diye bağırdı. Ardından göstericileri hedef aldı. Sonrasında ise protestocular onun arabasını ateşe verdi. Olaya çok sayıda polis müdahale etti.



Gazeteci David Begnaud’un paylaştığı görüntülerde, adı açıklanmayan sürücünün birkaç kez nişan aldığı, ancak protestocular tarafından hızla geri püskürtüldüğü görülüyor.

BREAKING: Video out of Salt Lake City shows a man readying to aim a bow & arrow at demonstrators as he yells “all lives matter” - demonstrators jumped him and then set his car on fire. Police responded.