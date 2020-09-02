ABD'nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasına Siyasi Parti ve temsilcilerinden tepki

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasına Siyasi Parti ve temsilcileri de tepki gösterdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bölgede kalıcı barış arayışlarına zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayacağını belirtti.

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “adada kalıcı barış, çözüm, adalet ve eşitlik için samimiyetle çaba ortaya koyan Kıbrıs Türk Halkı bir kez daha samimiyetsizlikle karşı karşıyadır. Çözüm ile ilgili çok sayıda kararı bulunan BM Güvenlik Koneyi’nin üyesi olan ABD’nin bu kararı ve Sayın Anastasiadis’in belirttiği memnuniyet kabul edilemez. Ve akıl yoluyla gözden geçirilmeye muhtaçtır. Çünkü aklın yolu barıştır” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu esnetmesinin bölgede gerilimden başka hiçbir şeye hizmet etmeyeceğinin açık olduğunu ifade etti.

Bölgede silahlanmaya katkı koyan tüm ülkelere bu tavırlarından vazgeçmelerini tavsiye eden Özyiğit, Türkiye ve Yunanistan’a ise sorunlarını çözmek için diyalog başlatması çağrısında bulundu.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırarak safını belli ettiğini söyledi.

Arıklı, yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte artık Doğu Akdeniz’de safların belli olduğunu ifade ederek, kararı kınadı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş ise Amerika Birleşik Devletleri’nin 33 yıldan sonra “Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıklamasının” gerek Kıbrıs sorunu gerekse bölge barışı açısında son derece yanlış bir karar olduğunu vurguladı.

Denktaş, alınan bu kararın Kıbrıs sorununun çözümüne hizmet etmeyeceğinin aşikar olduğunu kaydetti.