ABD'de polis müdürlüğünün binası yakıldı

ABD'nin Minnesota eyaletinde, polisin bir siyahiyi öldürmesinin ardından çıkan olaylar her geçen saat büyüyor. Minneapolis'te, polisin kullanıdğı bina ateşe verildi. Bu sıcak gelişmeden saatler önce, eyalet valisi Tim Walz, büyüyen olayları kontrol altına alabilmek için acil durum ilan ettiğini ve bölgeye Ulusal Muhafızları gönderdiğini açıkladı...
ABD'de, polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde çıkan olaylarda, protestocular Minneapolis 3. Bölge Polis Müdürlüğü binasını ateşe verdi.
Polis şiddetini protesto etmek için sokağa dökülen göstericiler, Minneapolis'teki polis müdürlüğü binasını bastı, binayı ateşe verdi.
Binadaki tüm polislerin dışarı çıkarıldığı belirtilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.