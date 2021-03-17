ABD'de dehşet gecesi!

ABD'de dehşet gecesi!
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde üç ayrı masaj salonuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırı düzenlenen 3 yer biribine 30 kilometre mesafede. 

Polis, ilk olarak Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeyinde yer alan Cherokee bölgesinde yerel saatle öğleden sonra Asyalılara ait bir masaj salonuna düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Robert Aaron LongRobert Aaron Long

Bu olaydan kısa süre sonra hırsızlık ihbarı yapılan Atlanta şehir merkezindeki bir başka masaj salonunda 3 kişinin daha vurularak hayatını kaybettiği, bu saldırıdan kısa süre sonra yakındaki bir başka masaj salonunda da bir kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Hayatını kaybeden 8 kişiden 7’sinin Asyalı kadınlar olduğu belirtildi. 

Olayı soruşturan polis yetkilileri, akşam saatlerinde 21 yaşındaki Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Long olduğunu bildirdi.

Polis olayın bir terör saldırısı olmadığını, nefret suçu üzerinde durduklarını açıkladı.

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