AB zirvesinde Türkiye’ye yaptırım tehdidi: Tüm seçenekleri kullanırız

AB ülkeleri liderleri dün yoğun bir gündemi değerlendirmek üzere Brüksel’de bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddelerini Belarus’taki siyasi kriz, Doğu Akdeniz gerilimi ve Dağlık Karabağ’da yaşananlar oluştururken, liderler iki gün sürecek zirvenin ilk gününde gecenin ilerleyen saatlerine kadar toplantıyı sürdürdü.

Toplantının sona ermesiyle Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kameraların karşısına geçti. İkili basın mensuplarına Türkiye'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

‘VAZGEÇMELERİNİ BEKLİYORUZ’

İlk olarak söz alan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu söylerken, “Türkiye ile olumlu ve yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Bunun Ankara’nın da çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ancak provokasyonlar ve baskılar durduğunda bu gerçekleşebilir. Bu yüzden Türkiye’nin tek taraflı eylemlerden vazgeçmesini bekliyoruz. Bu hareketlerin Ankara tarafından tekrarlanması halinde AB tüm mevcut araçları ve seçenekleri kullanacaktır” dedi.

MICHEL: İKİ HAFTA ÇOK KRİTİK

Ursula von der Leyen’den sonra konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, zirveden sonraki iki haftanın Türkiye için kritik önem taşıdığını söyledi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel.

Türkiye meselesinin Aralık ayındaki zirvede yeniden gündeme geleceğini belirten Michel, “Çift stratejimiz var. Siyasi diyaloğa bir şans tanımak istiyoruz. Diğer taraftan da değerlerimiz ve Yunanistan’la Kıbrıs’a destek konusundaki kararlılığımızı ifade ettik. Eğer Türkiye bizimle daha olumlu bir gündeme girmek istiyorsa, biz de Türkiye’yle daha olumlu bir gündeme sahip olmaya hazırız” diye konuştu.

Öte yandan AB’nin Brüksel’de gerçekleştirdiği özel zirvede Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye yaptırım şartını içeren vetosunu kaldırmasıyla, Belaruslu yaklaşık 40 kişiye yaptırım getirilmesi konusunda anlaşma sağlandı.