AB'den 2 buçuk milyon Euro'luk ekipman yardımı bu ay adada

Avrupa Birliği (AB), yazılı bir açıklama yaparak, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Kıbrıslı Türklere yapacağı 5 milyon Euro'luk tıbbi yardımın 2 buçuk milyon Euro'luk kısmının, Kıbrıs'taki UNDP ile yapılan anlaşma sayesinde hayat bulduğunu duyurdu.

Açıklamada, ilk parti dahilindeki acil tıbbi ekipman ve malzemelerin, Avrupa ve Çin'deki tedarikçilerden temin edildiği ve Nisan ayı içinde Kıbrıs'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

lk acil tıbbi ekipman ve malzeme grubunda, kişisel korunma ekipmanları (PPE), solunum cihazları, Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), laboratuvar sarf malzemeleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) test kitleri, antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sedatifler ve paralitik ilaçların yer aldığı kaydedildi.

“3 AY SÜREYLE 25 DOKTOR SEFERBER EDİLECEK”

AB ayrıca, salgının Kıbrıs Türk toplumunda yayılması riskine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 25 doktor, laboratuvar teknisyeni ve destek personelinden oluşan sağlık personelinin 3 ay süreyle seferber edileceğini de duyurdu.

25 sağlık personelinin, htiyaç çerçevesinde derhal harekete geçebilecek durumda olduğu ifade edildi.

“DESTEK VERMEYE DEVAM EDİLECEK”

Açıklamada ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun, Covid-19 ile ilgili müdahale kapasitesinin daha da geliştirilmesi amacıyla, özellikle etkin müdahale yönetimi, koordinasyonu ve operasyonel yapının oluşturulması ve Kıbrıs Türk toplumunda müdahale planının iyileştirilmesi alanlarında destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

ACİL DURUM MALZEME LİSTESİ

Açıklamada, acil durum malzeme listesinde, nelerin bulunduğu, isim ve adet olarak şöyle açıklandı: