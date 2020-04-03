AB'den 2 buçuk milyon Euro'luk ekipman yardımı bu ay adada

AB, Covid-19 salgınına karşı Kıbrıslı Türklere yapacağı 5 milyon Euro'luk tıbbi yardımın 2 buçuk milyon Euro'luk kısmının, Kıbrıs'taki UNDP ile yapılan anlaşma sayesinde hayat bulduğunu duyurdu.

AB'den 2 buçuk milyon Euro'luk ekipman yardımı bu ay adada
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Avrupa Birliği (AB), yazılı bir açıklama yaparak, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Kıbrıslı Türklere yapacağı 5 milyon Euro'luk tıbbi yardımın 2 buçuk milyon Euro'luk kısmının, Kıbrıs'taki UNDP ile yapılan anlaşma sayesinde hayat bulduğunu duyurdu. 

Açıklamada, ilk parti dahilindeki acil tıbbi ekipman ve malzemelerin, Avrupa ve Çin'deki tedarikçilerden temin edildiği ve Nisan ayı içinde Kıbrıs'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.  

lk acil tıbbi ekipman ve malzeme grubunda, kişisel korunma ekipmanları (PPE), solunum cihazları, Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), laboratuvar sarf malzemeleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) test kitleri, antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sedatifler ve paralitik ilaçların yer aldığı kaydedildi. 

“3 AY SÜREYLE 25 DOKTOR SEFERBER EDİLECEK” 

AB ayrıca, salgının Kıbrıs Türk toplumunda yayılması riskine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 25 doktor, laboratuvar teknisyeni ve destek personelinden oluşan sağlık personelinin 3 ay süreyle seferber edileceğini de duyurdu.  

25 sağlık personelinin, htiyaç çerçevesinde derhal harekete geçebilecek durumda olduğu ifade edildi.

“DESTEK VERMEYE DEVAM EDİLECEK” 

Açıklamada ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun, Covid-19 ile ilgili müdahale kapasitesinin daha da geliştirilmesi amacıyla, özellikle etkin müdahale yönetimi, koordinasyonu ve operasyonel yapının oluşturulması ve Kıbrıs Türk toplumunda müdahale planının iyileştirilmesi alanlarında destek vermeye devam edeceği vurgulandı.  

ACİL DURUM MALZEME LİSTESİ 

Açıklamada, acil durum malzeme listesinde, nelerin bulunduğu, isim ve adet olarak şöyle açıklandı:  

Acil Durum Malzeme Listesi

 

ÜRÜN

Miktar

Non-Rebreathing/geri-dönüşsüz Oksijen maskesi (Yetişkin ve Pediatrik)

4,000

Yüksek Akımlı Yetişkin Maskesi

500

Kapalı trakeal aspirasyon sistemi 10/12/14/16 fr

6,500

HME Filtresi

5,000

VTM (Viral Taşıma Tüpü)

200

PCR kitleri

4,800

DNA Saflaştırma Kiti

1,680

Aerosol Bariyer Steril Pipet Uçları

6,048

Solunum cihazı, çok amaçlı H/T

40

EKG/NIBP/SPO2/TEMP/RESP/2IBP/CO2/ CO Monitörü

20

İnfüzyon Pompaları IV/TPN/Kan/İlaçlar

60

Mobil Emme Ünitesi 1 X, 2L Kap

20

Mobil X-ray ünitesi, dijital

1

Video laringoskop

6

Video bronkoskop

1

Akış ölçer O2

40

Biyo Güvenlik Kabini Sınıfı II A2

2

Önlük (farklı boylarda)

30,000

Gözlük (farklı boyutlarda)

15,000

Tam Yüz Koruyucusu

15,000

Tek kullanımlık galoşlar (farklı boylarda)

30,000

Koruyucu tulum (farklı boylarda)

30,000

Eldiven (farklı boylarda)

40,000

Maske Respiratör Partikül Maskesi FFP2 / N95 (farklı boylarda)

30,000

İlaçlar (antibiyotikler, antiviraller, sedatifler ve paralitikler

150,000
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