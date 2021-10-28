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99 yeni vaka, 61 taburcu

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99 yeni vaka, 61 taburcu
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.949 olup, 77'si  yerel 99 pozitif vakaya rastlanmış, 61 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 77 kişi ise yerel vakadır.

22 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.949

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 99 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 77  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.468.929

Toplam Vaka Sayısı: 22.173

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.853

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