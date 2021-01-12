95 Günde 100 Bin'i Aşkın Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C) sınırları içerisinde yer alan ve 47 yılın ardından bir bölümü 8 Ekim'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş' ın çehresi değişiyor.

K.K.T.C Gazimağusa bölgesi içerisinde bulunan ve 8 Ekim'de kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü açılan Kapalı Maraş bölgesinde değişim sürüyor.

Yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri , ışıklandırmalar , görsel güzellik anlamında bölgeye katkı sağladı.

Maraş' ta faaliyete geçen bisiklet yolu sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesi ve 8 ayrı noktada kurulan büfeler , ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

"Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'a son dönemde atılan adımlar sayesinde canlılık getirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Maraş'ın açılan bölümünü, 8 Ekim'den bu yana 95 günde 103 bin 118 kişi ziyaret etti.

Bu süreçte Kıbrıs Rum kesimi , İngiltere ve diğer ülkelerden de çok sayıda turist bölgeyi gezdi.

Maraş açılımına yönelik eleştiriler olsa da bölgeyi ziyaret eden yeni evlenen çiftlerin, Rumların, İngilizlerin ve diğer uyruklu birçok kişinin de memnuniyetle ziyaretlerini tamamladıkları görülmektedir.