930 adet işletmeye kredi kullandırıldı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs salgınının istihdam ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutabilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek amacıyla, Kredi Garanti Fonu tarafından, Portföy Garanti Sistemi kapsamında “İşletmelere Destek Kredisi” adı altında Kredi Portföyü oluşturulduğu belirtildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs salgınının istihdam ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutabilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek amacıyla, Kredi Garanti Fonu tarafından, Portföy Garanti Sistemi kapsamında “İşletmelere Destek Kredisi” adı altında Kredi Portföyü oluşturulduğu belirtildi.

Kredi Garanti Fonu destekli ve Kredi Faiz Destek Fonu tarafından 3 puanlık faiz desteği sağlandığı ifade edilen açıklamada, İşletmelere sunulan kredi paketinin 21.05.2020 tarihinden başlayarak 07.08.2020 tarihinde son bulduğu kaydedildi.

18 bankanın katıldığı “İşletmelere Destek Kredisi” kapsamında ilk 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli toplam 930 adet işletmeye toplam 417 milyon 230 bin 20TL’lik kredi kullandırıldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Açık Krediler sabit ve değişken faizli olarak kullandırılmıştır. Sabit faizli kredilere vadesi boyunca, değişken faiz kredilere ise ilk 15 ay için %12 oranında faiz uygulanacaktır. Değişken faizli kredilere 16’ıncı aydan sonra uygulanacak faiz oranı Türk lirası gecelik referans faiz oranına 4 puan eklenerek bulunacak ve faiz değişikliği 3 ayda bir yapılacaktır.

Bu krediler ile ilgili bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve benzeri masraf alınmamıştır.”

Açıklamada, Başbakan Ersin Tatar’ın, Kredi Garanti Fonu’nun garantili ve Kredi Faiz Destek Fonu tarafından faiz desteği sağlayacak yeni bir Kredi Paketi hazırlanması için talimat verdiği de hatırlatıldı.