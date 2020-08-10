“9 yeni vaka” iddiasıyla ilgili konuşan Gürkut: “Korkumuz, saptayamadıklarımızla ilgili”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KKTB) Başkanı Özlem Gürkut’un bu sabah yaptığı paylaşım dikkat çekti:

Söz konusu paylaşımla ilgili Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Gürkut, Sağlık Bakanlığı’nın dün 2 yeni Koronavirüs pozitif vaka tespit edildiğini açıkladığını ancak akşam saatlerinde 9 yeni vakanın daha tespit edildiğini iddia etti.

70 sayısının ise, ülke sınırlarının açıldığı 1 Temmuz’dan sonrasına işaret ettiğini belirten Gürkut, 180 sayısının ise bugüne kadar tespit edilen toplam pozitif vaka sayısını belirttiğini kaydetti.

Gürkut, kendisine gelen bilgilerin bu yönde olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama henüz yapılmadı, doğrulamasını bekliyorum” dedi.

Ülkeye gelen bir uçakta çok sayıda pozitif vakanın olmasının ve tümünün tespit edilmesinin sorun olmadığını belirten Gürkut, şöyle devam etti:

“Asıl kaygılandıran; PCR testlerimizin yüzde 60 oranında doğruluk payı var. Bir günde 11 pozitif vaka tespit ediliyorsa, PCR testinin tespit edemediği, negatif diyerek eve gönderdiğimiz 4-5 tane pozitif vaka var. Korkumuz, saptadıklarımızla ilgili değil; saptayamadıklarımızla ilgili.”

Kıbrıs postası