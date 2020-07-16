83 yaşındaki hastasından duygu dolu mesaj

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Dr. Çağan Zaim’e bir hastası tarafından sosyal medyada duygu dolu bir yazı paylaşıldı.

83 yaşında başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Salahi Ergürer “genç doktorlarımıza teşekkür eder yetkililerin genç doktorlarımıza daha fazla sahip çıkmasını dilerim. Toplumun geleceği için gençlerimize sahip çıkalım” dedi.

"GENÇ DOKTORLARIMIZA GÜVENELİM VE SAHİP ÇİKALIM"



Ben 83 yaşındayım. Adım Salahi Ergürer. Adımdan önce yaşımı söyledim çünkü son 2 yılda 3 ameliyat geçirdim. Hepsi 80 yaş üzerinde.

*2018 yılının Eylül ayında Genel Cerrah Dr. Burak Kavuklu yürümemi zorlaştıran kasık fıtığından kurtulmamı sağlayan başarılı bir ameliyat gercekleştirdi.

*2019 yılının Ekim ayında Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Bindayı başarılı bir prostat ameliyatı gerçekleştirdi.

*2020 Temmuz ayında ise Kalp Damar Cerrahı Uzman Dr. Çağın Zaim başarılı bir kalp ameliyatı gerçekleştirdi.

Son ameliyatımın kahraman genç doktorları ve hastalığımın hikayesi taktire şayandır.

Sürekli kontrolü altında olduğum Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Baha ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Reşat Baha Akçiçek Hastahanesindeki görevlerinden ayrılıp özel bir hastahanede göreve başlamadan beni bir defa daha kontrole çağırdılar. Yapılan kontrolümde kalbimde riskli bir bölgede iyi huylu olduğuna inanılan bir kitle tespit edildi. Akabinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi'ne yattım. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış'ın tiriz tetkiklerinden sonra kalp damar cerrahı Dr. Çağın Zaim beni ameliyat için hazırladı ve Dr. Ahmet Bindayı, Dr. Reşat Baha ve Dr. Eser Varış ile koordineli çalışmaları sonucu 83 yaşında bir kişi olarak beni başarılı bir şekilde ameliyat edip eski sağlığıma kavuşturdular. Ameliyathanede tanıştım Anestezi Uzmanı Dr. Levent Gündost da genç değerlerimizden.

Ben bu saydığım tüm ameliyatlarımı bizim ülkemizdeki genç doktorlarımıza güvenerek yaptırdım.

Sizlere anlatmak istediğim hangi hastalıklar ile mücadele ettiğim değil bu hastalıklarım sırasında beni eski sağlığıma kavuşturan genç doktorlarımızdır.

Genç doktorlarımıza teşekkür eder yetkililerin genç doktorlarımıza daha fazla sahip çıkmasını dilerim. Toplumun geleceği için gençlerimize sahip çıkalım.

İyiki varsınız.