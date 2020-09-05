80 Yılın en sıcak Eylül’ü yaşanıyor

1941-2020 döneminde eylül ayında kayıtlara gecen en yüksek sıcaklığının 43 dereceyle 2015’te tespit edildiği ülkede dün hava sıcaklığı Geçitkale’de 45,8, Ercan’da 45, 7, Lefkoşa’da 44,3 ve Mehmetçik’te 45 derece olarak ölçüldü.

Ülkede 80 yılın en sıcak eylülü yaşanıyor.

1941-2020 döneminde eylül ayında kayıtlara gecen en yüksek sıcaklığının 43 dereceyle 2015’te tespit edildiği ülkede dün hava sıcaklığı Geçitkale’de 45,8, Ercan’da 45, 7, Lefkoşa’da 44,3 ve Mehmetçik’te 45 derece olarak ölçüldü.

TAK’a açıklamada bulunan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, dün Eylül ayı için 80 yıllık sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, havaların 15 Eylül’den sonra serinleyeceğini kaydetti.



Buran, 1941-2020 yıllarını kapsayan 80 yıllık dönemde eylül ayı içinde kayıtlara geçen en yüksek sıcaklığının 43 derece olduğunu, onun da Eylül 2015’te ölçüldüğünü söyledi.

Raif İlker Buran, havanın Eylül ayının 15’inden sonra serinleyeceğine işaret ederek, yarın ve pazartesi iç kesimlerde sıcaklığın 35-38 derece, diğer günlerde ise 39 ile 42 dolaylarında olacağını belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, sahillerde ise sıcaklığın 32-35 dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

Raif İlker Buran, 15 Eylül’den sonra sıcaklığın mevsim normallerine düşerek iç kesimlerde 34, sahillerde 30 derece dolaylarında olmasının beklendiğini de ifade etti.