8 yaşındaki çocuk 2.5 metre yüksekten düştü!

Gazimağusa’da dün saat 14:30 sıralarında Antalyalılar bölgesinde Gazimağusa’da sakin Muhammed YAZAR (E-8) oynamak için üzerine çıktığı çardağın tahtanın kırılması sonucu yaklaşık 2,50 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Muhammed YAZAR kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.